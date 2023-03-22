Болгарский журналист: двойные стандарты МУС являются «возмутительным безумием» Запада

София, , 05:32 — REGNUM Двойные стандарты Международного уголовного суда (МУС) являются «возмутительным безумием Запада», считает обозреватель болгарского издания «Дума» Дахер Дахер-Ламот.

Международный уголовный суд. Гаага Hypergio

Обозреватель отметил, что военнослужащие США, Франции, Израиля, Канады, совершившие тяжкие преступления против мирного населения, не подвергаются ни уголовному преследованию, ни даже моральному осуждению.

На этом фоне претензии МУС к России выглядят безумными.

«Это возмутительное безумие, которое доведет до оргазма наших атлантических комсомольцев, послушников новой глобальной, тоталитарной диктатуры. Даже если бы я был самым шизофреническим русофобом, я бы заметил двойные стандарты и маразм. Мир больше не может этого терпеть», — заключил Дахер-Ламот.

Напомним, что МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ещё один ордер был выдан в отношении уполномоченной по правам ребёнка РФ Марии Львовой-Беловой.

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