В Болгарии посчитали действия МУС «шизофренической русофобией»
София, 22 марта 2023, 05:32 — REGNUM Двойные стандарты Международного уголовного суда (МУС) являются «возмутительным безумием Запада», считает обозреватель болгарского издания «Дума» Дахер Дахер-Ламот.
Обозреватель отметил, что военнослужащие США, Франции, Израиля, Канады, совершившие тяжкие преступления против мирного населения, не подвергаются ни уголовному преследованию, ни даже моральному осуждению.
На этом фоне претензии МУС к России выглядят безумными.
«Это возмутительное безумие, которое доведет до оргазма наших атлантических комсомольцев, послушников новой глобальной, тоталитарной диктатуры. Даже если бы я был самым шизофреническим русофобом, я бы заметил двойные стандарты и маразм. Мир больше не может этого терпеть», — заключил Дахер-Ламот.
Напомним, что МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ещё один ордер был выдан в отношении уполномоченной по правам ребёнка РФ Марии Львовой-Беловой.
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