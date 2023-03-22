Киев, 22 марта, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) на рабочем уровне достиг соглашения о возможном выделении кредитов Украине на сумму $15,6 млрд, сообщает 21 марта пресс-служба МВФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«МВФ и власти Украины достигли соглашения на рабочем уровне о предоставлении займа в формате механизма расширенного кредитования на сумму $15,6 млрд… на 48 месяцев», — говорится в сообщении МВФ.

Кредит будет направлен на поддержку фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также на поддержку текущего постепенного экономического восстановления, способствующего долгосрочному росту на Украине.

МВФ считает, что многомиллиардный кредит поможет привлечь на льготных условиях масштабное международное финансирование Украины.

Напомним, что в МВФ были приняты новые правила, благодаря которым выдача значительных кредитов некоторым странам, в первую очередь Украине, серьёзно упростится.