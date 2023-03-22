Москва, 22 марта, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Руководителю Школы востоковедения Высшей школы экономики профессору Андрею Карнееву стало плохо в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Видеозапись опубликована 21 марта в телеграм-канале известного телеведущего.

Цитата из т/п «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Россия». 2019 Владимир Соловьев

Во время оживлённой беседы с оппонентами профессор неожиданно потерял сознание. Соловьёв и другие гости телепередачи оказали Карнееву первую помощь и вызвали врачей.

Уточняется, что обморок был кратковременным, после инцидента медики обследовали профессора Карнеева. В настоящий момент эксперт находится дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что телеведущий Владимир Соловьев попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику.