Евросоюз обсудит на своём саммите передачу замороженных российских активов Украине

Киев, , 04:44 — REGNUM Саммит Европейского союза 23–24 марта обсудит возможность использования замороженных российских активов для нужд Украины, сообщает 21 марта пресс-служба Евросовета.

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Председатель Евросовета Шарль Мишель в письменном приглашении, направленном руководителям стран ЕС, заявил о продолжении работы по использованию замороженных российских активов, с целью дальнейшей их передачи Украине.

«Мы продолжим работу по ответственности за преступления, по использованию замороженных российских активов и по привлечению международного сообщества к поддержке миропорядка, основанного на правилах», — написал Мишель.

Мишель подчеркнул, что перед саммитом в онлайн-режиме выступит президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы как всегда выразим Украине свою непоколебимую поддержку», — заявил председатель Евросовета.

Напомним, что Шарль Мишель анонсировал передачу одного миллиона снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев и призвал обеспечить «адекватное» финансирования поставок такого количества боеприпасов Киеву.

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