Вашингтон, 22 марта, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Обвинительный приговор в отношении троих мужчин, застреливших в 2018 году рэпера XXXTentacion (Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой), утвердил суд в США. Об этом 21 марта сообщает The Guardian.

Кадр из интервью на радио XXXTentacion

Уточняется, что пожизненный тюремный срок получили 28-летний Майкл Боутрайт, 26-летний Дедрик Уильямс и 24-летний Трейвон Ньюсом. Они были признаны виновными в вооружённом ограблении рэпера, которое закончилось убийством музыканта.

Ещё один подозреваемый в ограблении и убийстве Роберт Аллен признал себя виновным в 2022 году и согласился сотрудничать со следствием. Он дал показания против остальных обвиняемых и утверждал, что пытался отговорить их от нападения на рэпера.

Приговор о пожизненном тюремном заключении вступит в силу в ближайшее время.

Напомним, 20-летний XXXTentacion погиб в июне 2018 года. Как рассказали свидетели преступления, злоумышленники украли у музыканта сумку с наличными, при этом один из нападавших выстрелил в рэпера из пистолета. Артиста госпитализировали в тяжёлом состоянии, он впал в кому и через некоторое время скончался. Самый известный сингл исполнителя — «Look at Me», вышедший в 2015 году.