Минск, 22 марта, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Не менее пяти человек были задержаны в Белоруссии по делу о подготовке теракта в Гродно, передал телеканал ОНТ.

ru.torange.biz Наручники

Всего в рамках расследования силовики допросили 14 человек, которые контактировавших с террористом, ликвидированным 19 марта. Среди задержанных есть владельцы квартиры, которую преступник арендовал для подготовки к теракту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал «Беларусь 1» распространил информацию о том, что террорист, которого ликвидировали в Гродно, намеревался бежать из Белоруссии на Украину. Белорусские власти нашли при нем поддельный паспорт гражданина РФ.

Для того чтобы установить настоящую личность преступника, правоохранительные органы республики передали ФСБ России снятые отпечатки пальцев террориста.