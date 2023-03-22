«РВ»: в районе Киева применили шары с отражателями для перегрузки ПВО Украины

Киев, , 03:57 — REGNUM Взрывы раздались в районе Киева, где, по утверждениям украинских СМИ, был совершен комбинированный удар с пользованием дронов-камикадзе и воздушных шаров, оснащенных отражателями, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно распространенной информации, указанные средства должны усложнить работу системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины и перегрузить ее. Также отмечается, что возле Вышгорода, который находится недалеко от украинской столицы, были замечены беспилотники, летящие в обход Киева в южном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Россия якобы запускает воздушные шары над Украиной, чтобы ослабить украинскую систему ПВО. Он добавил, что эти объекты никакой угрозы для ВСУ не представляют и их не планируют сбивать.