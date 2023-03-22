Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины, слышны взрывы

Киев, , 03:56 — REGNUM Сигнал воздушной тревоги звучит в ряде центральных и западных областей Украины. Об этом 22 марта свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По состоянию на 03:30 мск режим воздушной тревоги действует на территориях Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях Украины, а также в столице страны, городе Киеве.

Отмечается, что в Киевской области замечены беспилотники, слышны взрывы, работают системы ПВО. Также поступают сообщения о взрывах в Житомирской, Ровенской, Черниговской, Хмельницкой и Черкасской областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге на востоке Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Украины объявлена воздушная тревога