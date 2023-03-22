Грузия, 7 ноября, 2007, 18:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас сегодня, 7 ноября, беседовал по телефону с главой МИД Грузии Гелой Бежуашвили. Как сообщили ИА REGNUM в МИДе Литвы, министры обсуждали ситуацию в Грузии.

Во время разговора, Бежуашвили заверил, что власти Грузии полностью контролируют обстановку и будут стремиться разрешить сложившуюся напряженную ситуацию демократическим путем. По словам министра иностранных дел Грузии, нет никаких объективных причин для отмены поездок в Грузию.

В свою очередь Пятрас Вайтекунас сообщил, что будет стремиться к обсуждению актуальных для Грузии вопросов на ближайшей встрече глав МИД стран ЕС. Бежуашвили поблагодарил руководителя внешнеполитического ведомства Литвы за последовательную поддержку, оказываемую Грузии.