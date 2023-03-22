СК России устанавливает обстоятельства атаки украинского дрона в Брянской области

Брянск, , 03:58 — REGNUM Следственный комитет России проводит расследование атаки украинского беспилотника на территорию нефтестанции «Новозыбков» в Брянской области, сообщает 22 марта телеграм-канал ведомства.

Следственный комитет Sledcom.ru

«Следователи Следственного комитета России детально установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 21 марта украинский беспилотник атаковал нефтестанцию «Новозыбков», расположенную в Брянской области. В результате атаки никто не пострадал, но в целях обеспечения безопасности была отключена электроэнергия в нескольких населённых пунктах.

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