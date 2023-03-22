Нью-Йорк, США, 22 марта, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Информация об угрозе взрыва поступила в суд города Нью-Йорка, который рассматривает дело экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 21 марта сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Звонок поступил в службу 911 в момент, когда судья собирался объявить о начале слушаний по иску генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс против Трампа. Уточняется, что звонок был изучен, поступившая информация проверена.

Здание суда была временно закрыто и обследовано. По итогам обследования поступившая угроза была признана ложной и необоснованной.

Напомним, прокуратура Нью-Йорка возбудила дело в связи с возможным подлогом в финансовой отчётности компании Trump Organization. Как утверждает прокуратура, подлог связан с выплатой экс-порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. за молчание о связи с Трампом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у здания суда в Нью-Йорке собрались как сторонники, так и противники экс-главы Белого дома Трампа в связи с судебным разбирательством, которое, как предполагает сам политик, может закончиться его арестом.