СК РФ привлечёт к ответственности украинских судей и прокуроров, осудивших депутатов Госдумы

Москва, , 03:35 — REGNUM Все украинские прокуроры и судьи, причастные к вынесению незаконных приговоров в отношении российских депутатов и сенаторов, будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщает 22 марта телеграм-канал Следственного комитета России.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«По поручению председателя СК России следователи в рамках расследования уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности ряда российских депутатов и сенаторов установят и привлекут к уголовной ответственности конкретных должностных лиц из числа сотрудников прокуратуры и судебных органов Украины, принимавших незаконные решения», — говорится в заявлении Следственного комитета.

Напомним, что украинский суд заочно приговорил 20 депутатов Государственной думы России к 15 годам лишения свободы. Все депутаты были признаны виновными в «нарушении территориальной целостности и неприкосновенности» Украины. Украинские силовые структуры ведут следствие в отношении ещё 44-х российских депутатов.

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