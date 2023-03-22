Минск, 22 марта, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Белоруссии передали Федеральной службе безопасности России отпечатки пальцев ликвидированного в Гродно террориста, чтобы установить настоящую личность преступника, передает телеканал СТВ со ссылкой на белорусских силовиков.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Журналисты отмечают, что в базах данных республики не удалось найти информацию о нем.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Гродно был ликвидирован иностранный гражданин, вооруженный автоматом и боевыми гранатами. В ходе операции по нейтрализации преступника он оказал вооруженное сопротивление.

У террориста обнаружили российский паспорт, который при проверке оказался поддельным. Власти Белоруссии возбудили уголовное дело по факту подготовки к теракту и приступили к розыску пособников ликвидированного террориста.