Украинский суд заочно приговорил 20 депутатов Госдумы России к 15 годам лишения свободы

Черновцы, Украина, , 03:17 — REGNUM 20 депутатов Госдумы России были заочно осуждены украинским судом за посягательство на «территориальную целостность и неприкосновенность» Украины, сообщает 21 марта Генеральная прокуратура Украины.

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Досудебное расследование заочно провели следователи управления СБУ в Черновицкой области. Уголовное обвинения в суде поддерживалось прокурорами Черновицкой областной прокуратуры.

Всем российским депутатам ставилось в вину то, что 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. 22 февраля депутаты проголосовали за ратификацию соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и ДНР и ЛНР.

Все депутаты были заочно приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время прокуроры Черновицкой областной прокуратуры поддерживают обвинения в отношении ещё 44-х российских депутатов.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по делам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В свою очередь, Следком России возбудил уголовные дела против судей и прокурора Международного уголовного суда.

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