«РВ»: ракеты ударили по аэродрому в Одессе в ответ на атаку украинских беспилотников на Джанкой

Одесса, Украина, , 02:39 — REGNUM Ракетный удар был совершен по аэродрому Школьный в Одессе в ответ на недавнюю атаку украинских беспилотников на крымский город Джанкой, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местные СМИ и приводит видеозапись прилета ракет.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Кроме того, отмечается, что в районе поселка Таирово (Одесский район) вспыхнул сильный пожар и чувствуется запах гари.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в районе Джанкоя в Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая отразила атаку украинских беспилотников. Власти региона рассказали, что целями дронов-камиказде были гражданские объекты.

В результате нападения в здании и общежитии городского техникума выбило стекла. Из-за атаки на город в Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.