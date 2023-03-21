Одесса, Украина, 22 марта, 2023, 02:39 — ИА Регнум. Ракетный удар был совершен по аэродрому Школьный в Одессе в ответ на недавнюю атаку украинских беспилотников на крымский город Джанкой, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на местные СМИ и приводит видеозапись прилета ракет.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

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Кроме того, отмечается, что в районе поселка Таирово (Одесский район) вспыхнул сильный пожар и чувствуется запах гари.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в районе Джанкоя в Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО), которая отразила атаку украинских беспилотников. Власти региона рассказали, что целями дронов-камиказде были гражданские объекты.

В результате нападения в здании и общежитии городского техникума выбило стекла. Из-за атаки на город в Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.