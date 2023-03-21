Нью-Йорк, США, 22 марта, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Сторонники и противники экс-президента США Дональда Трампа собираются у здания суда в Нью-Йорке в преддверии заседания, где бывшему главе Белого дома могут предъявить обвинения. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Группы противников и сторонников политика разворачивают транспаранты, кричат некоторое время лозунги, после этого уходят. Акции проходят исключительно мирно, никаких столкновений между группами людей нет.

Противники Трампа просят упрятать его за решётку, обвиняют в фальсификации выборов и отмывании денег. Сторонники экс-президента США обвиняют в предвзятости и связях с миллиардером Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга и пафосно заявляют, что Трамп — лучший президент в истории страны. В обеих группах американских граждан есть те, кто приехал издалека поддержать либо наоборот обвинить в чём-то экс-главу Белого дома.

Напомним, Трамп объявил, что его могут арестовать в связи с уголовным делом, связанным с возможным подкупом порноактрисы Сторми Дэниелс. Якобы Трамп заплатил женщине за молчание об их романе, при этом деньги были переведены через подставную фирму, оформленную на адвоката Трампа Майкла Коэна, которому были возмещены расходы через компанию Trump Organization. Деньги были оформлены как юридические расходы.

Сам Трамп отрицает как связь с порноактрисой, так и любые незаконные действия со своей стороны. Его защита настаивает на том, что Коэн действовал по своей инициативе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Капитолия в Вашингтоне готовится к протестам в связи с возможным арестом Трампа.