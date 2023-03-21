Вашингтон, 22 марта, 2023, 02:03 — ИА Регнум. Американские власти планируют смотреть вперед в отношениях с Ираком и не собираются оценивать ошибки войны в этой ближневосточной стране, заявил журналистам 21 марта представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Так чиновник ответил на вопрос, намерены ли в Вашингтоне оценивать свои действия и делать выводы по конфликту в двадцатилетнюю годовщину вторжения на иракскую территорию. Патель уточнил, что США в отношениях с Багдадом сосредоточены на молодежи.

Он подчеркнул, что американская сторона рассчитывает на расширение сотрудничества с Ираком, которое не должно ограничиваться вопросами безопасности. Патель утверждает, что обе страны якобы продолжают строить «стратегическое партнерство».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад пытался помешать обсуждению в Совете Безопасности ООН темы, касающейся двадцатилетней годовщины вторжения США в Ирак. Дипломат добавил, что с этой целью западные страны применили «грязные процедурные приемы».