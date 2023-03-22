Белый дом обвинил Китай в пристрастной позиции по отношению к конфликту на Украине

Пекин, , 02:34 — REGNUM Правительство США полагает, что позиция Китая по отношению к конфликту на Украине не является беспристрастной. Об этом заявил 21 марта координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, выступая перед журналистами в Вашингтоне.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не думаю, что можно обоснованно считать Китай беспристрастным в каком-либо отношении [по Украине]. Они не осудили это вторжение. Они не прекратили покупать российскую нефть и российские энергоносители. Председатель Си [Цзиньпин] счёл необходимым прилететь в Москву, но ни разу не поговорил с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, не посетил Украину, не потрудился изучить украинские цели. И он [Си Цзиньпин], и его режим продолжают твердить российскую пропаганду, что это некая война Запада против России, что это какая-то экзистенциальная угроза для господина [президента России Владимира] Путина. Это просто пустая болтовня», — сказал Кирби.

По мнению Кирби, Пекин лишь тогда показал бы себя беспристрастной стороной, если бы Си Цзиньпин был готов разговаривать с Зеленским, учитывал точку зрения и Киева, следовал бы провозглашенному президентом США Джо Байденом принципу «ничего об Украине без Украины».

Кирби категорически отказался прокомментировать совместное заявление Си Цзиньпина и Владимира Путина. «Я не собираюсь делать рецензию на их заявление. Они могут это сделать. Пусть они сами обращают внимание на свои слова», — сказал американский чиновник.

Напомним, что президент Путин заявил 21 марта, что представленный Китаем мирный план по Украине может быть взять за основу для урегулирования. Пекин в нём призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать переговоры.

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