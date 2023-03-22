ВСУ за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, ранения получили шесть мирных граждан

Донецк, , 01:40 — REGNUM За прошедшие сутки украинская армия 30 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

На донецком направлении было зафиксировано 25 обстрелов со стороны ВСУ с применением РСЗО, артиллерии калибром 155 и 152 мм. На горловском направлении зарегистрировано пять обстрелов из артиллерии калибром 155 и 152 мм. Всего за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 161 единицу боеприпасов.

Под огнем украинской армии оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский, Советский районы), Александровка.

Поступила информация о шести пострадавших среди мирных граждан республики. Гражданские лица получили ранения в результате обстрелов ВСУ в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Советском районе Макеевки и в населенном пункте Александровка.

Повреждения получили шесть домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Советском районе Макеевки и в Александровке. Кроме того, были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры: здание Дворца культуры «Меридиан» в Донецке и инфраструктура Мичуринской исправительной колонии в Горловке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала эскалации ситуации в Донбассе в результате действий ВСУ в ДНР погибли в общей сложности 682 мирных жителя, включая 28 детей.

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