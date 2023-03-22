В Вашингтоне вновь не нашли доказательств поставок китайского оружия в Россию

Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Американские власти не обнаружили признаков того, что Китай поставляет России летальные вооружения. Об этом заявил 21 марта координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, выступая перед журналистами в Вашингтоне.

Китай. Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не думаем, что они [китайцы] исключают подобное, но мы и не видим признаков движения в том направлении, признаков того, что они готовятся передать летальное вооружение», — сказал Кирби.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 21 марта об отсутствии доказательств о поставках китайского оружия России. Днём ранее аналогичное заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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