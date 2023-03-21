Москва, 22 марта, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Российский актер театра и кино Антон Шагин прибыл в зону специальной военной операции и совместно с представителями Народного фронта передал бойцам российского спецназа снаряжение, приобретенное на средства граждан России, участвовавших в проекте «Всё для победы!» Об этом сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

Василий Иванов ИА REGNUM Антон Шагин

Военнослужащие ВС России получили из рук артиста портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизионнные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры. Отмечается, что для закупки этого снаряжения было собрано более 13 млн руб.

«Всё, что обещали, здесь — тепловизоры, рации, бинокли и много полезной техники для наших бойцов. Спасибо вам за то, что вы делаете для нас, для наших детей, для нашего будущего. Это не просто слова. Это то, что лежит на сердце, крайняя степень благодарности и низкий вам поклон», — сказал Шагин спецназовцам в ходе передачи груза.

Один из бойцов, присутствовавших при процедуре, заявил, что такая помощь очень необходима военнослужащим для победы над противником.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что субъекты РФ получат возможность оказывать дополнительную помощь участникам спецоперации и их семьям через портал государственных услуг. Кроме того, по его словам, российские регионы смогут получать данные о мобилизованных, которые проживают на их территориях.