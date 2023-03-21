Париж, 22 марта, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Работники трёх терминалов хранения сжиженного природного газа (СПГ) французской компании Elengy намерены продолжать забастовку, направленную против принятия пенсионной реформы, сообщает 21 марта французская газета Liberation.

Nathan Keirn Протест

Бастующие провели во вторник общее собрание, после чего единогласно решили продлить забастовку ещё на неделю. В следующий вторник состоится новое общее собрание, на котором будет принято решение о продлении забастовки ещё на одну неделю.

Сотрудники ещё одного терминала СПГ — филиала Gaz-Opale компании Fluxys в Дюнкерке — 23 марта примут решение о продлении забастовки.

Забастовка на терминалах СПГ, отмечает газета, может иметь крайне негативные последствия, так как Elengy уже вынуждена отбирать из газохранилищ больше газа, чем планировалось.

Напомним, что французские власти объявили о принудительном привлечении к работе бастующих работников нефтеперерабатывающих заводов. Эта мера вызвана крайней нехваткой бензина в стране.