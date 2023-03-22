В Херсонской области произошла вспышка птичьего гриппа, восемь человек госпитализировали

Скадовск, Херсонская область, , 01:01 — REGNUM По меньшей мере восемь человек были госпитализированы после вспышки птичьего гриппа, которая произошла 21 марта на птицеферме поселка Великая Александровка в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

Населенный пункт, в котором выявили распространение заболевания, находится на правобережье Днепра, оккупированом силами ВСУ. Отмечается, что у одного из госпитализированных диагноз подтвердился.

В больнице города Скадовск, куда поместили всех пациентов, рассказали, что речь идет о штамме H5N1. Все доставленные в учреждение лица помещены в изолятор.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта ветеринарно-продовольственная служба Литвы объявила, что в стране впервые с 2021 года обнаружен очаг птичьего гриппа. Вспышка затронула птицеферму в деревне Урконяй в Варенском районе. Лабораторное исследование выявило наличие у животных штамма H5N1.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве выявили очаг птичьего гриппа впервые с 2021 года