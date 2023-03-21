Париж, 22 марта, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Более 850 человек было задержано полицейскими во время проведения массовых акций против повышения пенсионного возраста во Франции за последние несколько дней. Об этом заявил 21 марта министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, выступая в эфире телеканала BFM.

Domenjod Французский полицейский спецназ

Дарманен отметил, что в настоящий момент по всей стране задержано 855 человек, из них 843 человека взяты под стражу.

По словам министра, 23 марта во Франции ожидаются массовые акции против повышения пенсионного возраста. Поэтому 12 тысяч полицейских и жандармов будут участвовать в охране общественного порядка. Почти половина из них, пять тысяч, сосредоточатся в столице страны.

Министр подчеркнул, что задача правоохранителей заключается в том, чтобы «усмирить тех, кто намерен нападать на собственность и граждан, но вместе с тем обеспечить свободу проведения массовых акций».

Напомним, что после принятия пенсионной реформы без голосования во французском парламенте массовые акции протеста начались по всей стране. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении 22 марта выступить с обращением к нации.