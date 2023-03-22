Россия и КНР обеспокоились планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду с АЭС «Фукусима-1»

Москва, , 00:46 — REGNUM Серьёзные опасения в связи с планами Японии сбросить в океан загрязнённую радиоактивную воду, накопившуюся после аварии на АЭС «Фукусима-1», выразили Россия и Китай. Об этом сказано в совместном заявлении РФ и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран, опубликованном 21 марта на сайте Кремля.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стороны выражают серьезные опасения, связанные с планами Японии сбросить в этом году в океан радиоактивную загрязненную воду, накопившуюся после аварии на АЭС «Фукусима-1», подчеркивают, что Япония должна проявлять транспарентность в контактах с сопредельными странами, другими заинтересованными государствами, международными агентствами и в том числе провести исчерпывающие консультации по данному вопросу», — отмечается в документе.

Россия и Китай настаивают на утилизации загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1» Японией научным способом, который одновременно будет безопасен и абсолютно прозрачен. Кроме того, Москва и Пекин настаивают на проведении Международным агентством по атомной энергии и рядом заинтересованных государств долгосрочного мониторинга с целью обеспечения эффективной защиты морской среды, а также интересов и прав граждан всех стран, связанных с охраной жизни и здоровья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве озабочены планами Токио сбросить в океан воду, загрязнённую после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Как указал заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Чумаков, вода, которую намерены отправить в океан, загрязнена радионуклидами, поэтому подобные действия стоит рассмотреть в контексте экологических проблем.

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