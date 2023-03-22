Посольство РФ обвинило Великобританию в «маниакальном стремлении добиться поражения России»

Лондон, , 00:50 — REGNUM Москва предостерегает Великобританию от «пересечения очередной опасной черты в маниакальном стремлении добиться «поражения России». Об этом говорится в официальном заявлении посольства России в Лондоне, опубликованном 21 марта в телеграм-канале дипломатического представительства.

Британский флаг Iker Merodio

«Рассматриваем официально подтвержденные министерством обороны Великобритании планы передачи Украине снарядов с обедненным ураном как шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта. Британские поставки Киеву вооружений, тем более столь чувствительных видов, ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и отодвигают перспективу нахождения взаимоприемлемых переговорных развязок. Они идут вразрез с нормами международного права», — говорится в заявлении.

Российское посольство считает, что этим шагом Лондон сделал выбор «в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов», тем самым придав рассуждениям британского правительства о готовности содействовать «восстановлению Украины» «дополнительный цинизм».

Подобные действия Лондона, заявили в российском посольстве, являются ещё одним доказательством того, что для Великобритании Украина является всего лишь полигоном в противостоянии с Россией.

«Предостерегаем Лондон от пересечения очередной опасной черты в маниакальном стремлении добиться «поражения России», — предупредило посольство.

Напомним, что намерение Лондона поставить на Украину бронебойные снаряды с обеднённым ураном резко осудили президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров.

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