Киев, 22 марта, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Взятый плен в ЛНР военнослужащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников заявил, что украинских военных отравляют на самые горячие участки боевых действий в качестве наказания за отказ участвовать в штурме. Об этом 21 марта сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он рассказал о случае, когда его отряд отказался выполнять подобное задание.

«Поступила команда по рации. Мы должны штурмовать какой-то там лесок. Мы без понятия, а те между собой поговорили и сказали, что «мы имеющимися средствами и личным составом это задание не выполним». И они отказываются от выполнения задания, подошли к нам, спросили, поддерживаем ли мы их, мы поддержали», — заявил пленный.

Иванников отметил, что после неповиновения его подразделение было переброшено на позиции под Белогоровку (ЛНР) и их оставили якобы до тех пор, пока не будет завершено разбирательство. Военнослужащий уточнил, что на следующий день ему и его сослуживцам пообещали эвакуацию, которая так и не была проведена, несмотря на потери и ранения.

Он считает, что переброска на этот участок фронта была именно попыткой наказать за прошлый отказ выполнять задание.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видеозапись с рассказом сдавшегося в плен бойца ВСУ Романа Яковлева. Пленный сообщил о плохом снабжении украинских войск и низком моральном духе в их рядах.