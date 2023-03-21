В Пакистане пять человек получили травмы в результате землетрясения с эпицентром в Афганистане

Исламабад, , 23:58 — REGNUM Как минимум пять человек пострадали в Пакистане в результате землетрясения магнитудой 6,5 с эпицентром на северо-востоке Афганистана. Об этом 21 марта сообщает пакистанское издание Dawn.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что подземные толчки магнитудой 5,6 ощущались в окрестностях Пешавара, Кветта, Равалпинди и Лахора, а также столицы Пакистана города Исламабада. Информация поступила о пяти пострадавших. Люди получили травмы при обрушении крыш и стен жилых домов.

В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что, по данным полиции Пакистана, в округе Сват пострадали около 150 человек. В больницах округа объявлен режим повышенной готовности. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории Афганистана в горной провинции Бадахшан, недалеко от границы с Таджикистаном. Подземные толчки ощущались в соседних Таджикистане, Индии, Пакистане и странах Центральной Азии.

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