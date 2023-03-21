Президент Мексики сделал прозрачный намёк на причастность США к подрыву «Северных потоков»

Мехико, , 23:59 — REGNUM США, осуждая другие страны за акты насилия, должны сами ответить на обвинения в подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом заявил 21 марта президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор presidente.gob.mx

Лопес Обрадор назвал критику, содержавшуюся в докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в Мексике, «ложью и политиканством».

Президент Мексики поинтересовался, почему, если США так пекутся о правах человека и свободе журналистики, им бы не освободить Джулиана Ассанжа.

«Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство США совершило саботаж на газопроводе из России в Европу», — спросил Лопес Обрадор.

Мексиканский президент подчеркнул, что отметил, что подобная критика должна восприниматься Вашингтоном в дружеском ключе, так она высказана с расчётом на то, что США перестанут видеть себя мировым правительством.

Напомним, что известный американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля обвинил американские власти в подрыве газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

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