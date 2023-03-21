Президент Чехии Павел: Берлин и Прага проводят ревизию отношений с Китаем

Берлин, , 23:44 — REGNUM Германия и Чехия занимаются ревизией своих отношений с Китаем, заявил чешский президент Петр Павел 21 марта на пресс-конференции в Берлине, куда он прибыл накануне с двухдневным визитом.

Петр Павел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что обе страны внимательно следят за действиями КНР на международной арене и позицией Пекина по украинскому конфликту. Павел также рассказал, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем политику в отношении Китая.

По его словам, главу немецкого правительства интересовала позиция Чехии по указанной теме. Кроме того, как указал президент Чехии, для Берлина имеет важность и экономическая политика Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и заявил, что Пекин хочет развивать сотрудничество с Германией для преодоления энергетического и продовольственного кризисов.

Он добавил, что в Китае надеются на то, что Берлин продолжит занимать активную позицию в обеспечении долгосрочного углубления двусторонних отношений.