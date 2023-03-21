На северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,5

Кабул, , 23:36 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали сейсмологи на северо-востоке Афганистана. Об этом 21 марта сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение aitoff

Подземные толчки были зафиксированы в 16:47 по Всемирному координированному времени (19:47 мск). Эпицентр находился в горах Гиндукуша, которые в основном находятся на территории Афганистана, в провинции Бадахшан.

Подземные толчки ощутили жители соседних с Афганистаном стран. В частности, они были зафиксированы в индийском городе Дели, в разных частях Пакистана, в Ташкенте, Самарканде и других городах Узбекистана, а также в Казахстане.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подземные толчки от землетрясения в Афганистане ощущались в разных городах Казахстана.