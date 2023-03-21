В Симферополе мать и двое детей погибли при пожаре в жилом пятиэтажном доме

Симферополь, , 23:23 — REGNUM Мать и двое детей погибли в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в Симферополе. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 17:16 мск. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Киевская. Площадь пожара составила два кв. метра.

Предварительно было установлено, что очаг возгорания располагался в дальней комнате квартиры. В результате пожара погибла женщина 36-ти лет и её двое детей, девочки трёх и шести лет.

Пожар был ликвидирован. Причины и обстоятельства гибели женщины и детей устанавливаются сотрудники Следственного комитета РФ. По факту гибели матери и двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Отмечается, что женщина попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов в связи с неисполнением родительских обязанностей.

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