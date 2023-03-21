Симферополь, 21 марта, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Мать и двое детей погибли в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в Симферополе. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 17:16 мск. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Киевская. Площадь пожара составила два кв. метра.

Предварительно было установлено, что очаг возгорания располагался в дальней комнате квартиры. В результате пожара погибла женщина 36-ти лет и её двое детей, девочки трёх и шести лет.

Пожар был ликвидирован. Причины и обстоятельства гибели женщины и детей устанавливаются сотрудники Следственного комитета РФ. По факту гибели матери и двух малолетних детей возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Отмечается, что женщина попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов в связи с неисполнением родительских обязанностей.