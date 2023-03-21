Глава Евросовета Мишель: страны ЕС обсудят расширение мер по передаче Украине 1 млн снарядов

Брюссель, , 23:22 — REGNUM Расширение производственных возможностей Евросоюза для передачи Украине 1 млн снарядов будет обсуждаться в рамках саммита ЕС, который пройдет с 23 по 24 марта, говорится в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что целью европейских стран должна стать поставка указанного количества боеприпасов Киеву в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, по словам Мишеля, Украине необходимо «обеспечить адекватное финансирование».

Глава Евросовета также добавил, что в рамках предстоящего саммита будет обсуждаться конфискация заблокированных российских активов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о передаче Украине со стороны ЕС нового транша в размере €1,5 млрд, который был выделен в рамках программы макрофинансовой помощи.