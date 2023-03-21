В Госдуме предупредили об ответе России на поставки западных снарядов с обеднённым ураном на Украину

Москва, , 23:44 — REGNUM У некоторых западных политиков кончился здравый смысл и инстинкт самосохранения, заявил 21 марта депутат Госдумы РФ Олег Морозов («Единая Россия») в интервью РИА Новости.

Олег Морозов Duma.gov.ru

Морозов сказал, что на применение Украиной западных снарядов с обеднённым ураном Россия даст серьёзный ответ.

«Похоже, у некоторых европейских политиков кончились не только мозги, но и инстинкт самосохранения. Неужели они думают, что на применение снарядов с обедненным ураном ответ тоже будет обедненный? Полагаю, он может быть и вполне обогащённым», — заявил депутат.

Он также добавил, что не стоит «будить наше ядерное лихо».

Напомним, что о намерении передать Украине бронебойные снаряды с обеднённым ураном заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Горди.

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