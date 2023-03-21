Вашингтон, 21 марта, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Руководитель комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол потребовал от Госдепартамента до 23 марта представить документы о «катастрофическом выводе» американских войск из Афганистана, говорится в обращении парламентария госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

23 марта должно состояться выступление главы Госдепа в комитете по международным делам, где госсекретарь ответит на вопросы конгрессменов. Маккол отметил, что уже неоднократно запрашивал у Блинкена указанные данные.

Конгрессмен предупредил, что, если Госдепартамент не выполнит его требования, то «комитет затребует документы через судебную повестку». Маккол подчеркнул, что с момента вывода американских войск из Афганистана накопилось множество вопросов, которые остаются без ответа.

Конгрессмен добавил, что его комитет должен расследовать завершение операции и выявить допущенные ошибки, чтобы избежать аналогичных ситуаций в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе комитет по международным отношениям Палаты представителей США назвал в своем докладе уход американских военных из Афганистана «стратегическим провалом».