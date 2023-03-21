В ДНР при обстреле Макеевки украинскими войсками пострадал мирный житель

Макеевка, ДНР, , 22:57 — REGNUM Мирный житель пострадал в результате обстрела населённого пункта Макеевка в ДНР украинскими войсками. Об этом 21 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Молодой мужчина 2001 года рождения получил ранение в Советском районе города Макеевки при обстреле со стороны ВСУ.

Кроме того, повреждения в результате обстрелов ВСУ получили два частных дома в населённом пункте Александровка, расположенные на улице Кирова. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ранении мужчины в городе Макеевке в результате подрыва на взрывоопасном предмете.

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