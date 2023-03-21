Россия и Китай призвали возобновить иранскую ядерную сделку

Москва, , 22:38 — REGNUM Россия и Китай выступают за скорейшее возобновление полного и эффективного выполнения Соглашения по иранской ядерной программе, сказано в тексте совместного заявления президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран, которое опубликовано на сайте Кремля.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, стороны призывают вернуться к реализации резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, посвященной иранской ядерной сделке. Россия и Китай просят все заинтересованные стороны сделать шаги, которые позволили бы достичь положительного результата в рамках переговоров по этому соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Ульянов допустил, что ядерная сделка с Ираном может быть восстановлена, на что настроена Россия. Он также отметил, что пока это возможно, нельзя упускать шансов вернуться к договоренностям, которые предотвратят неконтролируемую эскалацию.