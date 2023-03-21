Украинские военные досрочно завершили обучение, позволяющее им использовать ЗРК Patriot — Пентагон

Киев, , 23:01 — REGNUM Зенитчики ВСУ раньше намеченных сроков завершили освоение американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил 20 марта официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге в Вашингтоне.

ЗРК Patriot (сс) U.S. Department of Defense

«Украинцы, которые проходили обучение на Patriot, завершили курс быстрее, чем ожидалось, благодаря их способностям и желанию. Конечно, это повлияет (на сроки)», — сказал Райдер на брифинге.

Он не уточнил, когда комплексы Patriot будут доставлены на Украину.

Напомним, что украинские военнослужащие проходили курс обучения для работы с Patriot на американской военной базе в штате Оклахома. Первоначально обучение было рассчитано на десять недель, но затем сокращено до восьми.

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