Зампредставителя генсека ООН Хак заявил, что организация поддерживает усилия любых стран по Украине

Нью-Йорк, США, , 22:18 — REGNUM Организация Объеденных Наций поддерживает все усилия любых стран по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил 21 марта журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он оценил сообщение президента России Владимира Путина о мирном плане Китая по Украине. Вместе с тем Хак отметил, что для ООН слишком рано давать какие-либо оценки по указанному вопросу.

Он добавил, что организация должна получить больше деталей по поводу предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что мирный план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования. Однако, по словам президента, это произойдет после того, как к выдвинутой инициативе станут готовы на Западе и в Киеве.