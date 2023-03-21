Нью-Йорк, США, 21 марта, 2023, 22:18 — ИА Регнум. Организация Объеденных Наций поддерживает все усилия любых стран по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил 21 марта журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Так он оценил сообщение президента России Владимира Путина о мирном плане Китая по Украине. Вместе с тем Хак отметил, что для ООН слишком рано давать какие-либо оценки по указанному вопросу.

Он добавил, что организация должна получить больше деталей по поводу предложений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что мирный план Китая по Украине может быть взят за основу мирного урегулирования. Однако, по словам президента, это произойдет после того, как к выдвинутой инициативе станут готовы на Западе и в Киеве.