Нью-Йорк, США, 21 марта, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Пентагон решил не поставлять Киеву новейшие танки Abrams M1A2. Вместо них в США решили отправить предыдущую версию M1A1 SA. Об этом 21 марта сообщает Reuters, ссылаясь на данные в военном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«По словам помощника конгрессмена, информированного по этому вопросу, это позволит ускорить поставку примерно на год», — сообщили в издании.

Конкретные сроки, когда американские танки смогут попасть на Украину, журналистам отказались назвать. Представитель Пентагона сказал только, что на это уйдут месяцы.

Стоит отметить, ранее другой источник Reuters в минобороны США сообщил, что танки Abrams планируется передать Киеву осенью 2023 года.