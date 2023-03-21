Вашингтон, 21 марта, 2023, 21:53 — ИА Регнум. США не собираются вслед за Британией передавать Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом заявил 21 марта на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В ответ на заданный ему вопрос о планах на такие поставки он ответил: «Насколько я знаю, нет. Мы — нет».

Напомним, ранее о намерении передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. По её словам, содержащие обеднённый уран снаряды планируется передать Киеву вместе с танками Challenger 2.

Как известно, под запрет о применении данные снаряды не попадают, однако их последствия оказывают крайне негативное влияние на здоровье людей.

Комментируя это решение Британии, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать на него. Также российский лидер заметил, что «Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца».