Москва, 21 марта, 2023, 21:39 — ИА Регнум. Верховный суд РФ: сдача в плен при возможности сопротивления — это преступление. За него полагается по закону до десяти лет лишения свободы. Такое разъяснение дали в проекте постановления пленума ВС РФ о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы, который приводит РАПСИ.

«Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — говорится в документе.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд

Не считается преступлением сдача в плен, когда военнослужащий не может оказывать сопротивление из-за своего физического состояния, в частности, из-за ранения или контузии.

Отдельно оговаривается в проекте постановления ВС РФ сдача в плен с последующим переходом на сторону врага. Такие действия военнослужащего являются преступлением, квалифицируемым статьёй «Госизмена». За него полагается наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте постановления пленума Верховного суда также даётся разъяснение о том, когда наступает ответственность за самовольное оставление части и дезертирство и в чём разница между ними.