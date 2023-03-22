Москва, 22 марта, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Московское предприятие «Группа «Полипластик» инвестировало более 200 млн руб. в запуск импортозамещающего производства труб. Речь идет о трубах высокой прочности, стойких к порезам, царапинам и воздействию химических веществ, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Столичный производитель организовал выпуск новых импортозамещающих труб ПВХ-О собственной разработки

«Благоприятный климат для развития производственного бизнеса в Москве стимулирует локальные предприятия создавать новые площадки, расширять существующие, а также увеличивать инвестиции в научную деятельность, — заявил он. — Так, столичный производитель организовал производство новых импортозамещающих труб ПВХ-О собственной разработки, в основе которых 97% отечественных компонентов». Овчинский добавил, что запуск новой линии стимулирует модернизацию производства, увеличит инвестиции в науку и создаст новые рабочие места.

Срок службы труб, которые будет производить «Полипластик», превысит 100 лет. Эти трубы не подвержены коррозии и сохраняют свою устойчивость в температурах от -40˚С до +80˚С. Такие трубы используются в напорных трубопроводах водоснабжения, канализации, системах орошения, противопожарном водоснабжении, а также в технических трубопроводах. Производство труб запущено 21 марта на Новомосковском заводе полимерных труб.