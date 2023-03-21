Кабул, 21 марта, 2023, 21:25 — ИА Регнум. В Афганистане и Узбекистане произошло землетрясение, максимальные толчки дошли до магнитуды 6,8. Об этом проинформировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)

Martin Luff Землетрясение

Эпицентр землетрясения располагался в афганской провинции Бадахшан. Очаг залегал на глубине 191 километр.

Как сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, в Ташкенте магнитуда землетрясения составила 6,6. Толчки ощущались в Самарканде, Бухаре, а также городах Таджикистана и Казахстана.

Информации о возможных жертвах и разрушениях в настоящее время не поступало.

Ранее сообщалось, что разрушительные землетрясения в Турции, произошедшие 6 февраля 2023 года, унесли жизни более 50 тыс. человек.