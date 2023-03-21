Путин: Россия и Китай поставили себе масштабные и дерзкие цели на перспективу

Москва, , 21:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин удовлетворён тем, как прошли переговоры с прибывшем в Москву председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом российский лидер заявил 21 марта, выступая на государственном обеде в честь китайского гостя, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы только что подписали заявления — об углублении двусторонних отношений, вступающих в новую эпоху, и о развитии экономического сотрудничества до 2030 года. Обозначили горизонты нашего партнёрства, поставили масштабные, в хорошем смысле дерзкие цели и задачи на перспективу», — сказал Путин.

Владимир Путин kremlin.ru

Он подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в РФ стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания на посту лидера КНР. Путин назвал это наглядным подтверждением «особого характера» партнёрских отношений между Россией и Китаем.

Напомним, Путин и Си Цзиньпин 21 марта подписали заявление о плане развития основных направлений экономического сотрудничества между странами до 2030 года. Это фактически ведёт к синхронизации развития экономик РФ и КНР.

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