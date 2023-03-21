Москва, 21 марта, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Сокращение добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки не приведёт к рискам для предприятий по её переработке. В настоящее время в стране достаточно нефти, чтобы заводы могли производить бензин и дизельное топливо и их дефицита не наблюдалось.

Government.ru Александр Новак

Об этом журналистам заявил 21 марта вице-премьер РФ Александр Новак, который принимал участие в переговорах президента р Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина,

«Мы рисков не видим», — заявил Новак.

Ранее сообщалось, что с марта 2023 года Россия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Это решение принято добровольно и без проведения переговоров со странами ОПЕК+. Позже Александр Новак сообщил о продлении этого решения до июня 2023 включительно.