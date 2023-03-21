Москва, 21 марта, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отказался назвать сроки завершения спецоперации по денацификации Украины в ходе беседы с журналистами 21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Любая война заканчивается миром», — сказал военный министр вместо ответа на соответствующий вопрос.

Он также не стал отвечать на вопрос, когда можно ожидать мира.

Напомним, 15 марта Шойгу провёл телефонные переговоры с главой минобороны США Ллойдом Остином. Инициатива провести беседу исходила от американской стороны.